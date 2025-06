David Beckham ricoverato in ospedale per un intervento il messaggio della moglie Victoria | Guarisci presto papà

David Beckham, icona del calcio e stile di vita, si trova attualmente in ospedale per un intervento chirurgico. La moglie Viktoria gli ha dedicato un dolce messaggio di pronta guarigione sui social, mostrando il suo affetto e sostegno. Nonostante l’operazione e il gesso blu al braccio, la forza e il sorriso di Beckham rimangono intatti. L’ex calciatore, oggi presidente di Inter Miami, ci ricorda che anche i grandi campioni affrontano sfide, e noi gli auguriamo una rapida ripresa.

“ Guarisci presto papà “. David Beckham è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico e la moglie, Viktoria, gli ha augurato una pronta guarigione sui social. L’ex calciatore di Manchester City e Real Madrid, attualmente presidente dell’ Inter Miami, è stato fotografato appena terminata l’operazione con un evidente gesso blu al braccio destro. L’inglese, che recentemente ha festeggiato il cinquantesimo compleanno a cui però mancava il primogenito Brooklyn, avrebbe avvertito un dolore insopportabile nei giorni scorsi e sarebbe stato necessario l’intervento chirurgico. Come riportato dal Daily Mail, l’operazione sarebbe servita a riparare una vecchia frattura al polso, rimediata ventidue anni fa quando Beckham era impegnato con l’ Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - David Beckham ricoverato in ospedale per un intervento, il messaggio della moglie Victoria: “Guarisci presto papà ”

