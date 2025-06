David Beckham ricoverato in ospedale operato al polso destro per infortunio di 22 anni fa | Dolore insopportabile

L’ex stella del calcio David Beckham si trova nuovamente sotto i riflettori: ricoverato per un’operazione al polso destro, un infortunio di 22 anni fa che ora si è riacutizzato. La moglie Victoria gli ha inviato auguri di pronta guarigione sui social, dimostrando ancora una volta il forte legame e il supporto reciproco. Un episodio che ricorda quanto la passione e le sfide possano lasciare tracce indelebili sulla vita dei campioni.

