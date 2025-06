David Beckham ricoverato in ospedale il post di Victoria e l’apprensione dei fan | Guarisci presto

David Beckham, icona del calcio e simbolo di eleganza, si trova attualmente in ospedale. A condividere la notizia è stata la stessa Victoria, che ha mostrato il suo sorriso rassicurante tra le storie su Instagram, mentre l’ex calciatore riposa con un tutore blu e un braccialetto augurale. La sua forza e il supporto dei fan sono palpabili: tutti sperano in una pronta guarigione. La speranza è che presto possa tornare in forma, circondato dall’affetto di chi lo ammira.

David Beckham è ricoverato in ospedale. A farlo sapere è stata la moglie Victoria, che ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui l’ex calciatore appare sdraiato in un letto e con il braccio sinistro immobilizzato in un vistoso tutore blu. Sul volto, nonostante tutto, un sorriso rassicurante. Nelle immagini, Beckham stringe un braccialetto colorato con la scritta, «Get well soon», (guarisci presto), mentre Victoria accompagna il post con una tenera dedica che riprende quanto scritto sul braccialetto: «Get well soon daddy» (Guarisci presto papino). In un’altra foto, si intravede solo il piede dell’ex calciatore che spunta da sotto il lenzuolo, ulteriore indizio di una degenza ospedaliera in corso. 🔗 Leggi su Open.online

