David Beckham ricoverato | cos’è successo

David Beckham è stato recentemente ricoverato, attirando l’attenzione dei fan e dei media. Victoria Beckham ha condiviso una foto che mostra il suo marito in ospedale, confermando un intervento al braccio senza gravi conseguenze. La vicenda ha suscitato curiosità e preoccupazione tra i suoi ammiratori. Ma cosa è successo realmente? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

David Beckham ricoverato in ospedale, operato al polso destro per infortunio di 22 anni fa: “Dolore insopportabile” Vai su X

David Beckham è stato ricoverato in ospedale dopo aver provato un dolore «insopportabile». Lo scrive il Daily Mail dopo che la moglie Victoria ha condiviso la foto del marito sul letto dell'ospedale con un braccio bloccato da un tutore. «Guarisci presto, papà», Vai su Facebook

L'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Milan nonché marito della ex Posh Spice Victoria Adams è ricoverato in ospedale.

