In un gesto di grande affetto e vicinanza, Victoria Beckham ha condiviso con i suoi fan l’accurata cura che sta riservando a David, ricoverato in ospedale per un intervento al polso. Nonostante le sfide del passato e le voci di crisi, il loro amore rimane saldo. "Guarisci presto", è il messaggio dolce e sincero di Victoria, che testimonia come il sostegno familiare sia la vera forza nei momenti di difficoltà.

Ricovero in ospedale per David Beckham che ha subito un’operazione per una frattura al polso di 22 anni fa. A svelarlo è stata la moglie Victoria che nelle Stories di Instagram ha postato alcuni scatti in cui l’ex calciatore appare provato, ma sorridente. David Beckham in ospedale: il messaggio di Victoria. Da sempre accanto al marito – nonostante gossip e crisi – Victoria Beckham ha pubblicato una foto nelle Stories di Instagram in cui David Beckham è in ospedale. “Guarisci presto”, ha scritto l’ex Spice, mostrando l’ex calciatore su un letto subito dopo l’operazione, con un vistoso gesso al braccio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - David Beckham in ospedale, le parole di Victoria: “Guarisci presto”

David Beckham è stato ricoverato in ospedale dopo aver provato un dolore «insopportabile». Lo scrive il Daily Mail dopo che la moglie Victoria ha condiviso la foto del marito sul letto dell'ospedale con un braccio bloccato da un tutore. «Guarisci presto, papà», Vai su Facebook

