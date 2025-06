David Beckham in ospedale la foto di Victoria preoccupa

La recente foto di Victoria Beckham che mostra David in ospedale ha suscitato preoccupazione tra fan e curiosi. Nonostante l’immagine sembri rassicurante, mistero avvolge le ragioni del ricovero dell’ex calciatore. La coppia si mantiene discreta, lasciando spazio alle supposizioni. Rimanete aggiornati per scoprire cosa ha causato questa sorpresa inattesa nel mondo di Beckham, che continua a catturare l’attenzione di tutti.

David Beckham si trova in ospedale. A dare la notizia è stata Victoria Beckham tramite alcune storie condivise sul suo profilo Instagram. L'ex calciatore appare sorridente nello scatto che lo immortala su un lettino ospedaliero con un tutore al braccio destro. Non è noto cosa sia successo a David. 🔗 Leggi su Today.it

