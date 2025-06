Davanti a tutti per consumo di ketamina e ecstasy | la droga in città è anche nelle fogne

Trieste si svela come una città in bilico tra tradizione e nuove sfide sociali: se il consumo di marijuana sembra diminuire, i numeri preoccupanti di ketamina, ecstasy e altre sostanze psicotrope emergono dalle voci di chi lavora sul campo. Una realtà che richiede attenzione e azioni concrete per tutelare il benessere dei cittadini e il futuro della città.

A Trieste si fuma meno marijuana, ma il consumo di ketamina e di altre sostanze psicotrope fa registrare numeri preoccupanti. Non lo dicono lo spacciatore di piazza Goldoni o l'operatore dei servizi, né tanto meno gli assessori alla Sicurezza o quel prefetto che a Trieste (al di là delle. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: consumo - ketamina - davanti - tutti

Droga, una persona su cinque in cura al Serd ha meno di 24 anni. Il picco a Castelfranco: tutti i dati del con; Scatta l’allarme ketamina: tra i giovani consumo triplicato in un anno.