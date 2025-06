Darwin Nunez, una trattativa lunga e tortuosa (Corsport).

Darwin Nunez, il talento uruguaiano che sta facendo tremare i cuori dei tifosi, rappresenta una delle trattative più intricate di questa sessione di mercato. La strada verso l’accordo si prospetta lunga e piena di ostacoli, tra richieste ambiziose e valutazioni strategiche. Ma cosa rende questa operazione così complessa? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

È complicata la strada che Port a Darwin Nunez l’attaccante uruguaiano del Liverpool. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Strada lunga e tortuosa, quella che porta a Darwin Nuñez. Giocatore importante, richieste importanti: il Liverpool valuta il suo attaccante uruguayano poco più di 50 milioni di sterline – 51,15 – cioè l’equivalente di 60 milioni di euro, mentre lui, Darwin, ha un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione senza i benefici del Decreto Crescita. Insomma, una bella montagna da scalare. Un progetto ambizioso, le sfumature del sogno e contorni da incubo: i contatti con il Liverpool per interposta persona, tra gli agenti e l’intermediario Fali Ramadani, sono costanti esattamente come quelli con Nuñez, ma per centrare il colpo servirebbero sforzi collettivi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it