Dario Aita interpreta Franco Battiato nel biopic Franco – Il lungo viaggio

Dario Aita si prepara a dare vita al genio e alla profondità di Franco Battiato nel biopic "Franco – Il lungo viaggio". Selezionato tra i volti più promettenti, l’attore incarnerà il cantautore in un film TV targato Rai1 diretto da Renato De Maria. Un'occasione unica per rivivere la straordinaria carriera di uno dei più grandi artisti italiani, un viaggio che promette emozioni autentiche e un tributo indimenticabile. Restate sintonizzati per scoprire come questa interpretazione prenderà vita.

Dario Aita è stato scelto come protagonista del biopic Franco – Il lungo viaggio, film tv per Rai1, dedicato alla vita di Franco Battiato. Dario Aita è stato scelto come protagonista del biopic Franco – Il lungo viaggio, film tv per Rai1, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, prodotto da Rai Fiction e Casta Diva, che racconterà la vita di Franco Battiato. L’annuncio è arrivato all’ Italian Global Series Festival in corso a Riccione e Rimini. L’attore, classe 1987 e di Palermo, si è già messo in mostra in alcune serie, come Don Matteo, e pellicole cinematografiche, da Parthenope di Paolo Sorrentino a State a casa di Roan Johnson. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Dario Aita interpreta Franco Battiato nel biopic Franco – Il lungo viaggio

