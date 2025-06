Dare nuova vita ai microchip | Bergamo fa squadra e innova

A Bergamo nasce una rivoluzione nel mondo dei microchip: Fae Technology, in prima linea, guida un progetto innovativo che coinvolge Daze, Socaf ed Ecomet Refining. Con un finanziamento europeo da 1,1 milioni di euro, questa iniziativa mira a dare nuova vita ai microchip, dimostrando come l’unione di competenze possa portare a soluzioni sostenibili e all’avanguardia. È il primo grande passo verso un futuro tecnologico più verde e intelligente, e il meglio deve ancora venire.

PRIMO IN ITALIA. Fae Technology capofila del progetto che coinvolge Daze, Socaf e Ecomet Refining. Finanziamento europeo da 1,1 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dare nuova vita ai microchip: Bergamo fa squadra e innova

