Danno fuoco a rifiuti in mezzo al bosco | incendio a Poti

Un gesto irresponsabile che ha rischiato di sfociare in un incendio di vaste proporzioni, mettendo a rischio natura e sicurezza. Fortunatamente, l’intervento tempestivo di vigili del fuoco e volontari ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta quanto sia importante rispettare l’ambiente e agire con responsabilità . La protezione del nostro patrimonio naturale richiede attenzione e consapevolezza da parte di tutti.

Sono stati i vigili del fuoco di Arezzo, insieme ai volontari de La Racchetta, a intervenire per sedare un incendio sviluppatosi nei pressi di Poti. Ad andare in fumo sono stati alcuni rifiuti abbandonati in prossimitĂ delle sterpaglie. Verosimilmente, ignoti hanno abbandonato qui gli scarti e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: fuoco - rifiuti - incendio - poti

Macron, 'inaccettabile che Mosca rifiuti cessate il fuoco' - Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito "inaccettabile" il rifiuto di Mosca di un cessate il fuoco, durante un incontro a Tirana.

Fiamme nell’impianto dei rifiuti ingombranti, incendio domato celermente dai Vigili del fuoco - LOVADINA (TREVISO) – Nella prima mattinata di oggi, 20 giugno, intorno alle ore 7:00, si è verificato un principio d’incendio all’interno dell’impianto di trattamento dei rifiuti ingombranti di Contar ... Si legge su nordest24.it

Incendio al mezzo della raccolta rifiuti in via Dogali: in fiamme il cassone della raccolta della carta - 20 di oggi, mercoledì 15 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dogali per domare un incendio che ha coinvolto il cassone di un mezzo adibito alla ... Secondo msn.com