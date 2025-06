Danneggia gli alberi della biblioteca di Como e si spaccia per giardiniere | denunciato

Una scena che avrebbe potuto essere presa da un film, ma invece è realtà: un uomo si spaccia per giardiniere della biblioteca Paolo Borsellino di Como, danneggiando gli alberi e causando sconcerto tra i cittadini. La sua condotta ha attirato l'attenzione della polizia, che ha scoperto il suo vero volto e i suoi precedenti. Una vicenda che solleva tante domande sulla sicurezza e il rispetto del patrimonio pubblico.

Como, 27 giugno 2025 – Si spaccia per giardiniere della biblioteca Paolo Borsellino di Como, ma finisce denunciato dalla polizia di Stato per possesso illegale di armi. È successo ieri mattina, protagonista un 65enne comasco residente a Tavernola, con precedenti di polizia. Verso le 8 di ieri mattina una volante è stata indirizzata alla biblioteca in quanto era segnalata la presenza del 65enne nel giardino antistante, mentre danneggiava con degli attrezzi gli alberi. I poliziotti, hanno quindi preso contatto con la responsabile della struttura, accertando che il 65enne era solito bivaccare all'interno dei giardini e procedendo alla sua identificazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it