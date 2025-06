Danneggia 16 auto al parcheggio in aeroporto Bloccato dalla polizia finisce in carcere a Civitavecchia

Un episodio di pura follia scuote l’aeroporto di Fiumicino: un uomo, armato di spranga, danneggia 16 auto in sosta seminando il panico tra i viaggiatori. La pronta reazione della polizia ha evitato ulteriori danni e portato all’arresto del responsabile, ora in carcere a Civitavecchia. Un episodio che mette in luce quanto siano fondamentali la vigilanza e la prontezza delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti.

Fiumicino, 27 giugno 2025 – Ha seminato il panico tra i veicoli in sosta, colpendo con una spranga di ferro ben 16 autovetture parcheggiate all’interno dell’aeroporto di Roma Fiumicino ( leggi qui ). Il responsabile, un cittadino di origine somala, è stato arrestato dagli agenti della polizia di frontiera dopo un intervento fulmineo che ha impedito ulteriori danni. I fatti si sono verificati il 20 giugno scorso all’interno di un parcheggio riservato ai dipendenti aeroportuali, dove le auto erano regolarmente posteggiate. Improvvisamente l’uomo ha cominciato a colpire le carrozzerie con violenza, sfogando la propria aggressività contro i mezzi in sosta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: aeroporto - polizia - danneggia - auto

