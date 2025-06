Danilo Ruggero presenta Puzzle un EP intimo tra fragilità crescita e scrittura terapeutica

strumento di cura e rinascita, dando vita a un lavoro che invita l’ascoltatore a scoprire se stesso attraverso le sue parole. Con Puzzle, Danilo Ruggero ci guida in un percorso di fragilità e crescita, dimostrando che la musica può essere un vero atto di terapia e speranza.

È disponibile dal 6 giugno Puzzle, il nuovo EP del cantautore Danilo Ruggero, artista romano che con questo lavoro firma un ritorno profondo e personale. Composto da brani che nascono da un intenso percorso di autoanalisi, Puzzle si presenta come un viaggio emotivo in cui ogni canzone è un frammento di vita, un pezzo di identità ritrovata. Dopo anni segnati da dolore, introspezione e silenzi creativi, Ruggero ha scelto la scrittura come strumento di guarigione, trasformando le pagine del suo diario in testi musicali. Il risultato è un progetto che parla di rinascita e consapevolezza, nato dalla volontà di osservare e comprendere la propria fragilità senza cercare scorciatoie. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Danilo Ruggero presenta Puzzle, un EP intimo tra fragilità, crescita e scrittura terapeutica

