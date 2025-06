Dan Hibiki | il film live-action di Street Fighter e il suo script straordinario

Dan Hibiki, il film live action di Street Fighter, si presenta come un vero e proprio evento cinematografico. Con un cast di prestigio e una fedeltà ai personaggi storici, questa pellicola promette di riportare in auge l’amata saga con stile e passione. Tra le innovazioni, spicca la performance di Andrew Schulz nel ruolo di Dan Hibiki, un personaggio amatissimo dai fan. La direzione di Kitao Sakurai assicura un risultato che saprà conquistare vecchi e nuovi appassionati...

Il prossimo reboot cinematografico di Street Fighter si distingue per un cast di grande rilievo e per l'attenzione dedicata alla fedeltà dei personaggi storici della saga. Tra i protagonisti, spicca la presenza di Andrew Schulz nel ruolo di Dan Hibiki, figura iconica introdotta in Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams. La pellicola, diretta da Kitao Sakurai, promette un approccio che mira a catturare l'essenza originale del franchise, mantenendo un equilibrio tra azione, umorismo e momenti drammatici. il cast e le aspettative sul film. una line-up di attori di spessore. Il progetto vede coinvolti numerosi nomi noti del mondo dello spettacolo e del cinema.