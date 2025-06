Dall' omaggio a Bob Dylan al Festival Shakespeariano iniziano stasera gli spettacoli al Teatro Romano | cambia la viabilità

Stasera prende il via l’Estate Teatrale Veronese 2025 al suggestivo Teatro Romano, con un omaggio a Bob Dylan e le celebrazioni dedicate a Shakespeare. Mentre gli spettacoli infiammeranno le serate, si segnala una variazione importante nella viabilità: dalle 20.30 fino alla fine degli eventi, le vie Rigaste Redentore e Redentore saranno interdette al traffico. Organizzate il vostro percorso e preparatevi a vivere una stagione di emozioni indimenticabili nel cuore di Verona!

Da questa sera entra nel vivo la programmazione degli eventi dell’Estate Teatrale Veronese 2025 al Teatro Romano. Per tutti gli spettacolo la viabilità sarà interrotta al transito dei veicoli, dalle ore 20.30 fino al termine della rappresentazione, in via Rigaste Redentore, via Redentore. 🔗 Leggi su Veronasera.it