Dallo stecco industriale al gelato artigianale… gastronomico

sempre guidato: trasformare ogni gelateria in un luogo di scoperta e di connessione, dove i clienti non solo assaggiano, ma vivono un’esperienza culinaria autentica. Immaginare un mondo in cui il gelato artigianale sia protagonista di un dialogo diretto tra chi crea e chi gusta, proprio come accade nei ristoranti di alta cucina. Questo sogno ci ha ispirato a rivoluzionare il modo di vivere il gelato, rendendolo un vero e proprio viaggio sensoriale.

«Il massimo sarebbe avere le persone che entrano in gelateria e mi dicono, cosa mi fai assaggiare oggi? Clienti che si fanno guidare da chi il gelato lo produce ogni giorno. Arrivare con la stessa apertura mentale con cui si va in ristorante. Oggi si entra nelle cucine per scoprire, chiedere cose c'è dietro un piatto. Purtroppo non viene in mente a nessuno di scoprire il laboratorio dove si prepara il gelato». Questo è il sogno che ci ha trasmesso Andrea Zingrillo, titolare della gelateria Wally a Milano, durante l'Hackathon del Gastronomika Festival. Nella giornata di lavoro al tavolo 18 dedicato al gelato si è parlato – con gelatieri, comunicatori e proprietari di gelaterie – di questo cibo e della sua evoluzione; dalla produzione industriale a quella artigianale.

