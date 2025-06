Dall' iperselettività ai bambini bis | la psicoterapeuta Pamela Pace studia il rapporto dei bambini con il cibo da vent' anni Qui ci spiega quando ha senso preoccuparci e di che cosa

Dall'ipersensibilità alimentare ai bambini bis, Pamela Pace, psicoterapeuta con oltre vent'anni di esperienza, analizza il complesso rapporto dei più piccoli con il cibo. Tra richieste continue e preferenze estreme, i genitori si trovano spesso spiazzati: quando è davvero motivo di preoccupazione? E come possiamo supportarli nel guidare i nostri figli verso un'alimentazione equilibrata? Scopriamolo insieme in questa approfondita riflessione...

C i sono quelli che mangiano solo in bianco, niente sughi («che schifo»), e niente verdure, per carità. E poi i “bambini bis”, quelli che di cibo ne chiedono sempre, ancora e ancora. E i genitori, accanto, a spronare gli uni («Almeno assaggia, dai!», magari rincorrendoli per casa con la forchetta in mano), e a cercare di mettere un freno agli altri: «Non puoi avere ancora fame, ora basta». Siamo madri e padri in difficoltà, uomini e donne (soprattutto?) che conoscono le problematiche legate al cibo del nostro tempo. Dai disturbi del comportamento alimentare, anoressia in primis, anche in età preadolescenziale e pediatrica. 🔗 Leggi su Iodonna.it