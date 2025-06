Dall’esordio in Nazionale alla NBA | la nuova stella dell’Italia scelto dai Cavaliers

Dall’esordio in nazionale alla NBA, la nuova stella italiana conquista Cleveland: i Cavaliers l’hanno scelto, aprendo un nuovo capitolo nella storia del basket tricolore. Dopo Bargnani, Belinelli e Gallinari, un’altra promessa si affaccia al grande palcoscenico internazionale, confermando che il talento italiano non conosce confini. Le favole a volte si trasformano in realtà straordinarie: il futuro di questa giovane promessa è già scritto tra le stelle.

La nuova stella dell’Italia sbarca in NBA: è stato scelto dai Cleveland Cavaliers, l’annuncio clamoroso che infiamma tutti Il primo fu Bargnani, a seguire Belinelli e Gallinari. Non sono certo un numero esiguo, considerato come trattasi della NBA, il campionato più prestigioso al mondo per quanto riguarda il basket. La tradizione dei cestisti italiani che volano Oltreoceano sta però per continuare. D’altronde le favole a volte si trasformano in solide realtà ed è quanto accaduto ad una giovane ala classe 2004, 199 centimetri di altezza e potenza che avrà il privilegio di portare negli Stati Uniti l’orgoglio del tricolore. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: stella - italia - scelto - cavaliers

Saliou Niang ai Cleveland Cavaliers dal Draft NBA 2025: l'italiano chiamato con la 58ª scelta · Basket; Draft NBA: scelto l’azzurro Saliou Niang ma resterà in Europa; Draft Nba, l'azzurro Saliou Niang ai Cleveland Cavaliers - LaPresse.

Draft NBA: scelto l’azzurro Saliou Niang ma resterà in Europa - La giovane promessa italiana è stata scelta alla numero 58 dai Cleveland Cavaliers. Come scrive msn.com

Saliou Niang scelto al Draft 2025 dai Cleveland Cavaliers con la numero 58. E' il 12esimo italiano chiamato dalla NBA: "Ce l'ho fatta" - La notte del secondo giro del Draft 2025 si chiude col nome di Saliou Niang, scelto alla numero 58 dai Cleveland Cavaliers. Scrive eurosport.it