Dalle grandi aziende alla sanità pubblica come viene sfruttata l’intelligenza artificiale in Abruzzo | ma occhio ai pericoli

Dalle grandi aziende alla sanità pubblica in Abruzzo, l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il modo di lavorare, offrendo supporto decisionale, riducendo gli errori e accelerando i tempi. Ma attenzione: senza una gestione consapevole, rischiamo di essere sopraffatti. È arrivato il momento di aprire gli occhi e capire che, se non impariamo a governarla, anche noi medici potremmo trovarci in grave pericolo. La sfida è ora, e il futuro dipende dalle nostre scelte.

