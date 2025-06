Dalla vetta alla città | ecco come indossare i capi sportivi da montagna con stile urbano

Dalla vetta alla città, il connubio tra sport e stile urbano conquista l’Estate 2025. Glam Hiking ridefinisce il modo di indossare i capi montani, trasformando l’abbigliamento outdoor in un trend di moda sofisticato e funzionale. Chi affronta i sentieri o semplicemente desidera apparire con charme e praticità, troverà in questa tendenza l’alleato perfetto per esprimere sé stessi ovunque si trovi. Sandali da trekking e giacche griffate: il nuovo modo di vivere la stagione è qui.

C 'è chi affronta i sentieri per ritrovare sé stessa e chi per sfoggiare una giacca a vento griffata. L'escursionismo non è mai stato così fashion: l'estetica Glam Hiking conquista l'Estate 2025 e trasforma l'abbigliamento da montagna in un codice di stile urbano. Una tendenza che fonde il pragmatismo dell'outdoor con la charm del quiet luxury, riscrivendo le regole del guardaroba da vacanza (anche per chi resta in città). Dalle vette fino sull'asfalto, vestirsi con capi tecnici, sandali comodi, sneaker atletiche e pantaloni pronti a tutto non è mai stato così cool.