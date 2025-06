Dalla Vandea a Gragnano | dieci giovani pittori edili in Erasmus

scoprire nuove culture, affinare le competenze professionali e stringere preziosi legami internazionali. Questi programmi rappresentano un’opportunità unica di crescita personale e professionale, consolidando la vocazione internazionale della nostra scuola edile e aprendo nuovi orizzonti ai giovani talenti del settore edilizio.

Lo scorso anno ad Agazzano, quest'anno a Gragnano. Proseguono i progetti Erasmus che vedono coinvolti giovani francesi grazie ad una convenzione con la Scuola Edile di Piacenza. «Una fattiva collaborazione - commenta il presidente Matteo Raffi - utile anche per i nostri ragazzi per far.