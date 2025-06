Dalla sosta al turismo le idee per il rilancio

Dalla sosta al turismo, le idee per il rilancio dei centri storici delle piccole città sono più che mai urgenti. Amilcare Renzi di Confartigianato Bologna Metropolitana evidenzia come questi luoghi, veri e propri palcoscenici di socialità e identità, siano oggi in sofferenza. La diminuzione della partecipazione pubblica e la crescente difficoltà di insediamento contribuiscono a un declino che necessita di interventi mirati e innovativi. È fondamentale ripensare strategie sostenibili per rivitalizzare queste anime pulsanti del nostro patrimonio locale.

"I centri storici delle piccole cittadine e città sono in uno stato generale di sofferenza". Lo dice con chiarezza Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana. Secondo Renzi, la piazza è sempre stata un palco per momenti di condivisione, coesione e dibattito tra diverse anime e generazioni della città. L’affievolimento della partecipazione sarebbe causato "da molteplici fattori, tra cui il facilitato insediamento nelle periferie del passato". "Oggi – spiega invece Sabina Quarantini, presidente di Confesercenti – sempre meno venditori sono invogliati ad aprire attività in zone centrali per via di affitti e altre spese elevate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla sosta al turismo, le idee per il rilancio

In questa notizia si parla di: sosta - turismo - idee - rilancio

Dalla sosta al turismo, le idee per il rilancio; Ancona e turismo, gara di idee per il city brand: «Una sfida per il rilancio d’immagine»; Assemblea USOT detta le linee di rilancio del turismo.

Dalla sosta al turismo, le idee per il rilancio - "I centri storici delle piccole cittadine e città sono in uno stato generale di sofferenza". Segnala msn.com

Idee innovative per i rilancio del turismo: la maratona virtuale del Crs4 - Una maratona informatica virtuale organizzata dal CRS4 per la promozione e il rilancio del turismo sostenibile. Si legge su unionesarda.it