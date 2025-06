Dalla paura alla speranza i super test al Viola Park Così Bove sogna il ritorno

dalla paura alla speranza, il viaggio di Edoardo Bove al Viola Park rappresenta molto più di un semplice ritorno: è un simbolo di resilienza e rinascita. Dopo aver affrontato un percorso complesso tra cure e incertezze, il sogno di tornare in campo e magari giocare nuovamente in Italia diventa sempre più palpabile. La sua storia ci invita a credere nel potere della forza interiore e della determinazione.

Firenze, 27 giugno 2025 – Un percorso di vita, non solo sportivo. Ma Edoardo Bove potrebbe continuare ad essere un calciatore. Forse anche in Italia. C'è infatti la possibilità che, al termine delle cure intraprese all'ospedale Torrette di Ancona, presso una delle eccellenze pubbliche in materia di cardiologia ed aritmologia del nostro Paese, il centrocampista possa addirittura togliere il defibrillatore sottocutaneo (rimovibile) impiantatogli a Careggi lo scorso dicembre, a pochi giorni di distanza da quel malore in campo che lasciò tutti, non solo i tifosi viola, con il fiato sospeso. Se davvero così fosse, potrebbe puntare a ottenere una nuova idoneità agonistica.

