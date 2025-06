Dalla guerra al messaggio per i Vescovi di Papa Leone fino alla scarsa alfabetizzazione | la nuova intervista a Sua Eccellenza Monsignor Bellandi

Dalla guerra alla memoria storica di Papa Leone, passando per le sfide dell’alfabetizzazione, l’intervista a Monsignor Bellandi offre uno sguardo profondo e attuale sui temi cruciali della nostra società. In questa nuova puntata di "9 minuti", l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno condivide riflessioni puntuali e ispiratrici su passato e presente, invitandoci a riflettere sul ruolo della Chiesa e della comunità nel costruire un futuro migliore. Non perdete questo appuntamento di grande rilevanza.

Ritorna, oggi, 27 giugno 2025, l’appuntamento con "9 minuti", la video-intervista dell'ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo ha espresso alcune considerazioni sulla guerra in atto, nonché sull’incontro di Papa Leone con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: guerra - papa - leone - intervista

Papa Leone XIV incontra i media: “No a guerra di parole, pace comincia da ognuno di noi” - Leone XIV ha incontrato oggi i media di tutto il mondo nell'Aula Paolo VI, sottolineando l'importanza di

Il realismo del Papa sulla guerra. Nella sua prima intervista, Leone non cita né bandiere bianche né genocidi Vai su Facebook

Il realismo del Papa sulla guerra. Nella sua prima intervista, Leone non cita né bandiere bianche né genocidi Vai su X

Papa Leone nella sua prima intervista: “Mettiamoci insieme per cercare soluzioni a guerra; Dalla guerra, al messaggio per i Vescovi di Papa Leone fino alla scarsa alfabetizzazione: la nuova intervista a Sua Eccellenza Monsignor Bellandi; Papa Leone XIV al Tg1, l'intervista in esclusiva mondiale.

Papa Leone nella sua prima intervista: “Mettiamoci insieme per cercare soluzioni a guerra" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone nella sua prima intervista: “Mettiamoci insieme per cercare soluzioni a guerra' ... Si legge su tg24.sky.it

Papa Leone XIV, prima intervista al TG1. L'appello alla pace: «Cerchiamo soluzioni sulla guerra» - Papa Leone XIV ai microfoni del Tg1 lancia un forte appello internazionale per la pace. Lo riporta msn.com