Dalla Cassazione un ceffone al governo Meloni | in un documento non vincolante ma di alto valore giuridico i giudici hanno bocciato il decreto sicurezza

La Corte di Cassazione ha lanciato un messaggio forte e chiaro al governo Meloni, bocciando il decreto sicurezza in una relazione di alto valore giuridico e non vincolante. Un vero e proprio ceffone istituzionale che riflette le critiche unanimi della comunità giuridica, dall’accademia alla magistratura. Questa presa di posizione segna un momento cruciale nel panorama normativo italiano, sottolineando come la giustizia non possa essere ignorata e aprendo nuovi interrogativi sul futuro delle politiche migratorie.

Si tratta di una vera e propria bocciatura, quella espressa dalla Corte di Cassazione nei confronti del cosiddetto decreto sicurezza del governo Meloni. Nella relazione 332025 sulle novitĂ normative – un documento non vincolante ma di altissimo valore giuridico – la Suprema Corte ha raccolto e fatto proprie le critiche di larga parte della comunitĂ giuridica, dall'accademia alla magistratura, fino all'avvocatura. Secondo la Cassazione, il decreto non solo presenta vizi di legittimitĂ costituzionale, ma avrĂ anche l'effetto concreto di aumentare i procedimenti penali e il numero dei detenuti nelle carceri italiane.

