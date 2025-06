Dal telecomando allo smartphone | quale futuro per la tv?

Dal telecomando allo smartphone: un viaggio che ha rivoluzionato il modo di vivere l'intrattenimento. La serata al St. Regis, organizzata da Luca Barretta, ha acceso i riflettori sulla vera svolta della televisione nell'era digitale. La domanda cruciale resta: quale sarà il destino della tv? Scopriamo insieme le tendenze emergenti e le innovazioni che plasmeranno il nostro modo di guardare, interagire e scegliere i contenuti del futuro.

"Dal telecomando allo smartphone: la rivoluzione silenziosa della generazione on demand.¬†Quale futuro per la tv", √® il titolo dell'ultima serata a tema tenutasi lo scorso 4 giugno al St.¬†Regis organizzata da Luca Barretta, presidente del Rotary Club Firenze Sesto¬†Michelangelo, in interclub con il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it