Dal robot selvaggio a doppio gioco Nel parco Pareschi il cinema è doc

L’estate a Ferrara si illumina con l’incantevole Arena Coop Alleanza 3.0, un cinema all’aperto che dal 3 giugno anima il Parco Pareschi fino al 7 settembre. Con una straordinaria selezione di film, tra avventure robotiche, doppi giochi e classici intramontabili, questa rassegna promette emozioni per tutti i gusti. Preparate popcorn e amici: le serate cinematografiche più coinvolgenti dell’anno stanno per iniziare!

Programmazione Arena Coop alleanza 3.0 dal 30 giugno al 6 luglio. Dal 3 giugno ha preso il via l’edizione 2025 dell’Arena Coop Alleanza 3.0, il cinema all’aperto organizzato da Arci Ferrara, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0, Legacoop Estense e il patrocinio del Comune, della Regione e dell’Università. La programmazione proseguirà fino al 7 settembre, ogni sera, presso il Parco Pareschi. Di seguito il calendario delle proiezioni in programma nella settimana dal 30 giugno al 6 luglio. Lunedì 30 giugno – Il robot selvaggio, di Chris Sanders. Tratto dal bestseller per ragazzi di Peter Brown, il film d’animazione racconta la storia di Roz, un robot naufragato su un’isola disabitata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it