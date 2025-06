Dal panorama di Taino alla frazione di Cheglio Un concerto per il restauro della chiesetta

Immergiti in un’esperienza unica tra natura e cultura, passeggiando lungo un sentiero panoramico da Taino a Cheglio, ammirando il Lago Maggiore e il Monte Rosa. Domani alle 17, l’Oratorio di San Giovanni Battista ospiterà un concerto speciale del Coro Harmonia, per sostenere il restauro della chiesetta. Un’occasione imperdibile per celebrare musica, arte e storia in un’atmosfera suggestiva, unendo comunità e tradizione in un momento di grande valore.

Una breve passeggiata lungo un sentiero agevole da Taino, in splendida posizione panoramica con vista sul Lago Maggiore e il Monte Rosa, alla frazione di Cheglio per un appuntamento speciale con musica, arte, storia e letteratura. L’occasione è il concerto di domani alle 17 nell’oratorio di San Giovanni Battista per la festa di San Giovanni. A esibirsi sarà il Coro Harmonia. L’evento è organizzato dalla Pro loco e dal Museo di Storia locale di Taino e ha una finalità importante: raccogliere fondi da destinare ai restauri della piccola chiesa che risale ai primi anni del Seicento. All’interno è custodito il dipinto “Decollazione di San Giovanni Battista“, opera di Giovanni Battista Crespi, detto il Cerano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal panorama di Taino alla frazione di Cheglio. Un concerto per il restauro della chiesetta

