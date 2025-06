Dal Gladiatore all' Immortale il passo è breve per Russell Crowe entrato nel cast del remake di Highlander con Henry Cavill

mondi fantastici e epici, portando sul grande schermo un'epica battaglia tra immortalità e destino. Dalla grandeur del Colosseo alle selvagge Highlands scozzesi, Russell Crowe si prepara a riscrivere la leggenda, incarnando un personaggio che sfida il tempo e le leggi della vita e della morte. Il suo viaggio nel mondo di Highlander promette emozioni intense e spettacolari, facendo salire l’asticella dell’attesa per questo nuovo capitolo cinematografico, che già si preannuncia imperdibile.

Dal Colosseo di Roma alle Highlands della Scozia: il viaggio di Russell Crowe attraverso i secoli continua. Il gladiatore più celebre del cinema contemporaneo è pronto a brandire una nuova spada, questa volta come immortale nel remake di Highlander – L'ultimo Immortale, già film cult del 1986. E così, dopo aver conquistato l'antica Roma con il suo Massimo Decimo Meridio, l'attore australiano si appresta ora a guidare Henry Cavill attraverso i secoli in una saga epica che promette di riportare ai vecchi splendori la leggenda degli uomini scozzesi che non muoiono mai. E se nel film originale il ruolo del maestro era stato affidato a uno scozzese doc come Sean Connery che faceva da mentore al francese Christopher Lambert, qui è Crowe che dovrà vedersela con l'inglese Henry Cavill.