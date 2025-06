Dal Chelsea al Napoli c’è il gradimento di Conte | richiesta altissima

Il Napoli si prepara a una stagione da leone, con il desiderio di confermarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo. Intanto, il club ha intensificato i contatti con il Chelsea per ingaggiare un giocatore molto apprezzato da mister Conte. Nonostante le richieste dei Blues siano elevate, il Napoli punta a rafforzarsi e a difendere con determinazione lo scudetto, pronto a conquistare anche coppe e Champions League. La corsa al successo è appena iniziata!

Il Napoli ha intensificato i contatti con il Chelsea per un calciatore che piace a mister Conte: la richiesta dei Blues però è fuori mercato Il Napoli il prossimo anno dovrà difendere con forza lo scudetto che porterà sul petto. I Campioni d'Italia dovranno inoltre essere protagonisti anche nelle altre due competizioni del Bel Paese, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, e proseguire il più a lungo possibile il cammino in Champions League. Per questo motivo, la società azzurra sta intervenendo in maniera importante sul mercato. Gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, ormai ufficializzati da qualche settimana, sono solo i primi due di una lista che sarà molto lunga.