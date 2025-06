Dal 2014 a oggi sono quasi 150 i soci che condividono questa grande passione

Dal 2014, il Club Vespisti Pistoiesi A.S.D. ha visto crescere una grande famiglia di quasi 150 appassionati, uniti dal desiderio di celebrare il mito della Vespa e di condividere avventure indimenticabili. Nato a Pistoia, questo club si è affermato come punto di riferimento per tutta la Toscana, grazie alla passione e all’impegno dei suoi soci. A guidare questa realtà vibrante c’è Matteo Diddi, erede di una tradizione che continua a vivere con entusiasmo e spirito di comunità .

Il club Vespisti Pistoiesi A.S.D. nasce a Pistoia il 2 ottobre 2014, quando un gruppo di amici decide di trasformare la loro passione per la Vespa in qualcosa di piĂą grande. La passione diventa presto una vera realtĂ associativa. Oggi il club conta quasi 150 soci ed è diventato un punto di riferimento non solo per la cittĂ , ma anche per tutta la Toscana. A guidare il club c’è Matteo Diddi, che suo padre Riccardo è stato infatti il primo presidente e uno dei fondatori. Nel 2024 il club ha festeggiato un traguardo importante: dieci anni di attivitĂ . In questo decennio, i Vespisti Pistoiesi hanno partecipato a numerosi eventi locali e regionali, collaborando con realtĂ storiche come il Veteran Car Club Pistoia, il Fiat 500 Club Italia e l’ACI Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal 2014 a oggi sono quasi 150 i soci che condividono questa grande passione

