Luciano Pegoraro, il vero “dakariano”, ci svela il suo mondo fatto di passione, adrenalina e amicizia. A 71 anni, la sua energia e il suo amore per il motorsport lo spingono a vivere emozioni uniche in Africa, dimostrando che la vera avventura non ha età. La sua storia è un inno alla vitalità e alla voglia di sfida che caratterizzano ogni appassionato. Perché, in fondo, la vera essenza del rally sta nel...

Lui si definisce un “dakariano” e già così sembra spiegare tutto. Parola di Luciano Pegoraro, appassionato da sempre di moto, grande sportivo che, nel corso della sua “carriera” motociclistica, ha partecipato anche alla celebre e iconica Parigi-Dakar. Oggi Luciano è un 71enne in formissima che continua a cimentarsi in adrenaliniche esperienze motoristiche in Africa, per puro divertimento e in compagnia di veri amici che, con lui, condividono la passione per le due ruote. Al momento della nostra intervista, Luciano è a Pantelleria, a godersi le atmosfere di un’isola che ti conquista. I suoi aneddoti e le sue storie, rapiscono a tal punto che rimarresti lì ad ascoltarlo per ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dakar, rally e Africa: Luciano Pegoraro si racconta

