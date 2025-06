Dai Queen a Vasco e Ultimo Tre giorni di tributi on stage

Nell’area di Nova Milanese, un caleidoscopio di emozioni e sapori prenderà vita, trasformando questa città in un palcoscenico di musica, gusto e allegria. Dai tributi ai grandi del rock internazionale e italiano, alle delizie dello street food e ai momenti di svago per tutta la famiglia, ogni angolo promette tre giorni indimenticabili. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica, dove musica e divertimento si incontrano in un’esplosione di energia e convivialità.

Un omaggio al rock internazionale dei Queen e un tributo a quello italiano di Vasco Rossi, senza dimenticare i pezzi di un cantautore molto amato dai più giovani. E poi gli stand gastronomici, le birre artigianali, le bancarelle e i giochi per i più piccoli. Tre giorni di musica, street food e divertimento da oggi a domenica con l’iniziativa Nova Milanese in Festa, organizzata da M20-Let’s Go on the road in collaborazione col Comune. Nell’area mercato di via Oberdan concerti live ogni sera: oggi e domani i battenti apriranno dalle 18.30 a mezzanotte; domenica si comincerà già alle 11.30. Stasera il concerto d’apertura sarà affidato agli A Queen Experience (nella foto) con il loro Omaggio ai Queen: la band darà vita a un tributo suggestivo e appassionante al leggendario gruppo britannico, ripercorrendo la carriera e le hit più belle di Freddie Mercury e compagni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dai Queen a Vasco e Ultimo. Tre giorni di tributi on stage

Preparatevi a vivere otto giorni di pura energia e divertimento al Muggiò Beer Fest! Tra tribute band, hit indimenticabili e un'atmosfera coinvolgente, questa festa promette di far ballare, cantare e brindare sotto il segno della buona musica e delle eccellenze gastronomiche.

Tre serate, tre tributi imperdibili! Sabato 28 giugno: sul palco i Coca-Cosa? Vasco Party Cover, la tribute band esplosiva! Venerdì 11 luglio: La tribute band degli Oasis per cantare a squarciagola Wonderwall sotto le stelle! Venerdì 5 settembre:

