Dai non fate i grattoni Mio zio paga mia suocera paga e quelli che hanno comprato il biglietto hanno sulla fronte scritto stupido | Lazza contro gli omaggi

Il 9 luglio Lazza conquisterà il palco dello stadio San Siro, un sogno che diventa realtà per il rapper. Tuttavia, tra entusiasmo e aspettative, non mancano le battute ironiche di Lazza su richieste di biglietti gratuiti e comportamenti poco rispettosi. La sua sincerità ci ricorda quanto sia importante mantenere rispetto e passione autentica nel mondo della musica. Vai al bar, ma ricordati che il rispetto si guadagna con i fatti.

Il 9 luglio Lazza salirà per la prima volta sul palco dello stadio San Siro, un traguardo che rappresenta “la realizzazione di un sogno”. A ridosso di questo importante evento, il rapper ha condiviso, con ironia, un momento di frustrazione sui propri canali social. Oggetto del suo disappunto sono state le numerose richieste di biglietti gratuiti ricevute da parte di fan e conoscenti nelle settimane precedenti l’atteso concerto. “ Vai al bar, chiedi un espresso e ti dicono ‘oh ma i miei biglietti per San Siro?’, vai a prendere la macchina ‘oh ma quindi i miei biglietti? ‘”, racconta Lazza in un video. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dai, non fate i grattoni. Mio zio paga, mia suocera paga e quelli che hanno comprato il biglietto hanno sulla fronte scritto stupido”: Lazza contro gli omaggi

