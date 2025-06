Dagli Usa 30 miliardi all' Iran per tornare ai negoziati Trump sbotta | Salvato Khamenei da morte ignominiosa

Uno scontro diplomatico di grande impatto si dipana tra Washington e Teheran, con l'amministrazione Trump pronta a offrire 30 miliardi di dollari per riaprire il dialogo e favorire negoziati cruciali. Questa mossa rappresenta un tentativo di usare la leva economica per riportare l'Iran al tavolo delle trattative, mentre emergono dettagli sorprendenti sulla salvezza di Khamenei da una sorte ignominiosa. Ma quali sono davvero le conseguenze di questa strategia?

Riportare Teheran al tavolo dei negoziati tramite la leva economica. L'amministrazione Trump avrebbe discusso la possibilit√† di aiutare l'Iran ad accedere a ben 30 miliardi di dollari per costruire un programma nucleare civile per la produzione di energia, allentando le sanzioni e sbloccando miliardi di dollari di fondi iraniani soggetti a restrizioni. Lo ha rilevato la Cnn spiegando che Washington e alcuni paesi mediorientali ne avrebbero parlato con Teheran dietro le quinte anche durante quella che Donald Trump ha definito "la guerra dei 12 giorni". Le proposte avanzate sarebbero state diverse con un unico elemento non negoziabile: l'Iran deve azzerare l'arricchimento dell'uranio. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Dagli Usa 30 miliardi all'Iran per tornare ai negoziati. Trump sbotta: "Salvato Khamenei da morte ignominiosa"

