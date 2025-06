Da Verona alla spiaggia a costi ridotti grazie al nuovo treno del mare Chioggia line

Da Verona alle spiagge dell’Alto Adriatico, il nuovo treno del mare Chioggia Line promette di rendere le vacanze più accessibili e sostenibili. Presentato ufficialmente il 26 giugno 2025 a Venezia, questo servizio ferroviario estivo offre un modo ecologico e conveniente per raggiungere le splendide coste, favorendo il turismo responsabile e la mobilità dolce. Un’opportunità irresistibile per chi desidera scoprire le meraviglie della riviera senza stress e in totale armonia con l’ambiente.

È stato presentato ufficialmente giovedì 26 giugno 2025, presso la Sala Pedenin di Palazzo Balbi a Venezia, il nuovo servizio ferroviario "Chioggia Line", un treno estivo pensato per collegare Verona con le spiagge dell'Alto Adriatico, promuovendo il turismo sostenibile e la mobilità dolce nella.

