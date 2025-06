Da un pacco esce liquido verde panico all' Ufficio postale | arrivano gli artificieri ma era aloe spedito dalle suore di San Severino

Da un pacco esce un liquido verde che provoca panico all’ufficio postale di Foligno. Attimi di tensione e l’intervento degli artificieri, ma alla fine si scopre che si tratta di aloe spedito dalle suore di San Severino. Un episodio che ricorda come spesso le paure siano infondate e che, in fin dei conti, a volte basta poco per rasserenare animi agitati.

SAN SEVERINO Da un pacco esce del liquido verde, attimi di paura all?ufficio centrale delle Poste di Foligno, scatta il protocollo per il rischio batteriologico, ma era banalmente.

