Da Torino al Veneto con la moto rubata | ritrovata grazie all' AirTag

Un’avventura che avrebbe potuto essere una triste storia si è trasformata in un esempio di tecnologia e provvidenza. Da Torino al Veneto, la fuga di una Ducati Multistrada V4 rubata si è conclusa grazie all’uso dell’AirTag, dimostrando come innovazione e collaborazione possano fare la differenza. La pronta intervento dei Carabinieri di Mogliano Veneto e Zero Branco ha permesso di ritrovare la moto e ripristinare la giustizia, un episodio che insegna l’importanza di strumenti smart nella sicurezza quotidiana.

carabinieri di Mogliano Veneto e Zero Branco sono intervenuti giovedì sera, 26 giugno, in via Ruffini a Mogliano (provincia di Treviso) dopo la segnalazione di un cittadino residente in provincia di Torino che, nei giorni scorsi, aveva subito il furto della sua moto, una Ducati Multistrada V4. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: veneto - moto - torino - rubata

