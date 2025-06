Da Torino a Brescia per le collanine d’oro | presi i pendolari delle rapina in discoteca

Da Torino a Brescia, un trio di pendolari ha tentato di mettere a segno una serie di rapine nelle discoteche, tra cui il noto locale Il Molo. Ma il loro piano è stato sventato grazie all’intervento tempestivo della polizia di Stato, che li ha fermati prima che potessero farla franca. La vicenda mette in evidenza come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per garantire sicurezza e tranquillità nelle nostre città .

Brescia – Sono venuti in trasferta da Torino alla provincia di Brescia per rapinare gli avventori di diverse discoteche. Sono finiti nel mirino della polizia di Stato, che li ha fermati. I fatti sono accaduti la scorsa notte dopo che il trio è entrato in azione alla discoteca Il Molo di via Sorbanella in cittĂ dopo la richiesta giunta alla Centrale Operativa della Questura di Brescia attraverso il numero di emergenza “112 NUE”. Una delle vittime dei tre rapinatori, quando le pattuglie sono arrivate sul posto, ai poliziotti ha raccontato è stata avvicinata con una scusa dai malviventi che, approfittando della ressa, dopo averla accerchiata apparentemente per mettersi a ballare, con mossa fulminea le avevano strappato con violenza le collanine d’oro che portava al collo, per poi allontanarsi furtivamente tra la folla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Torino a Brescia per le collanine d’oro: presi i pendolari delle rapina in discoteca

