Da ‘Sister Act’ a ‘Un posto al sole’ Whoopi Goldberg sbarca in Rai – Video

Un’eccezionale sorpresa per i fan della Rai: Whoopi Goldberg, celebre per film come "Sister Act" e vincitrice dell’Oscar, farà il suo debutto nella soap "Un posto al sole". L’annuncio, segnalato dai palinsesti ufficiali e dall’entusiasta direttrice Maria Pia Ammirati, promette di portare un tocco di glamour e talento internazionale alla lunga serialità italiana. Un’ospite d’eccezione che arricchirà ulteriormente la già vasta offerta televisiva, confermando l’impegno della Rai nel sorprendere e coinvolgere il pubblico.

(Adnkronos) – Whoopi Goldberg sbarca in Rai. L’attrice statunitense sarà infatti nel cast di 'Un posto al sole' ". L’annuncio alla presentazione dei palinsesti Rai, a Napoli, arriva sia della direttrice della Fiction Maria Pia Ammirati sia dalla stessa attrice premio Oscar per 'Ghost'. "Per i 30 anni della fiction, avremo questo regalo fantastico. Stiamo . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

