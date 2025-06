Da Scienze Politiche al pane Massimo Quaglia vince il premio Pane Tipico con la sua ciopa de pan

Dalla laurea in scienze politiche alla passione per il pane, Massimo Quaglia dimostra come tradizione e innovazione possano rinnovare un territorio. Il suo panificio Panequaglia, storico punto di riferimento nella provincia padovana, ha conquistato il premio per il Pane Tipico della Guida Pane e Panettieri d’Italia 2026 con la sua celebre ciopa de pan. Un successo che celebra la dedizione alla qualità e al patrimonio culinario locale, continuando a sorprendere e deliziare i clienti di generazione in generazione.

Il panificio Panequaglia, un forno storico nella provincia padovana, si aggiudica il premio per il Pane Tipico della Guida Pane e Panettieri d'Italia 2026; da due generazioni questa realtĂ si occupa di valorizzare i prodotti della tradizione e di riproporli in versione contemporanea.

