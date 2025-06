Da Pistoia a Gijón sulla Vespa PX 150 del 1981

cuore pulsante dell'Europa, un'avventura che ha unito passione, scoperta e libertà su due ruote.

«Il mio viaggio da Pistoia a Gijón, in Asturia, nel nord della Spagna, è stato estremamente entusiasmante. Di quel posto mi è rimasto tutto nel cuore, ogni paesaggio e ogni esperienza». Esordisce così, Matteo Diddi, vespista toscano che ha raccontato con entusiasmo la sua ultima avventura in sella alla sua inseparabile Vespa PX 150 del 1981. Il viaggio non è stata assolutamente una semplice vacanza, ma un tragitto emozionante per raggiungere il Vespa World Days 2025, il raduno mondiale degli appassionati della mitica due ruote Piaggio. Ogni anno, questo evento si tiene in una diversa parte del mondo e questa volta l’onore è toccato alla Spagna, appunto nella pittoresca Gijón. 🔗 Leggi su Lanazione.it