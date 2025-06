Da Perugia a Rimini per rapinare in strada armati di coltello | arrestati due giovani

Due giovani provenienti da Perugia sono stati arrestati a Rimini per aver tentato di rapinare in strada armati di coltello. Questa vicenda desta attenzione sulla sicurezza e la criminalità giovanile, evidenziando come situazioni di rischio possano verificarsi anche nelle località più turistiche. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, rafforzando il senso di tutela della comunità . La vicenda si conclude con un importante intervento di prevenzione e repressione.

Arrestati in Riviera due giovani residente nel perugino, di origine straniera, rispettivamente di 24enne e di 16enne, poiché ritenuti responsabili in concorso di tentate rapine aggravate, commesse armati di coltello nei pressi di un locale in viale Torino a Rimini. La pattuglia dell’Arma -. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

