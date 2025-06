Da Perugia a Rimini per rapinare in strada armati di coltello | arrestati due giovani Turisti e donne nel mirino

Due giovani turisti, armati di coltello, seminano il panico tra Perugia e Rimini, ma il loro tentativo di rapina si conclude con l’arresto. La Polizia ha colto sul fatto due ragazzi, rispettivamente di 24 e 16 anni, entrambi residenti nel perugino e di origine straniera, che avevano preso di mira passanti e donne in zona. La loro strategia criminale si è infranta di fronte alla pronta reazione delle forze dell’ordine, dimostrando ancora una volta che la sicurezza non va mai data per scontata.

Arrestati in Riviera due giovani residente nel perugino, di origine straniera, rispettivamente di 24enne e di 16enne, entrambi di origine straniera residenti nel perugino, poiché ritenuti responsabili in concorso di tentate rapine aggravate, commesse armati di coltello nei pressi di un locale in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

