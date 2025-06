Da Paredes e Hummels al rinnovo di Dybala | il nodo ingaggi sorride alla Roma

Con Paredes, Hummels e il rinnovo di Dybala, il nodo ingaggi si scioglie a favore della Roma, che si prepara a un luglio ricco di sorprese. Il club punta a rafforzarsi con nuovi acquisti, come Mikautadze, ma deve ottimizzare i tempi di giugno per rispettare i vincoli UEFA e il Fair Play Finanziario. La strategia di Massara si concentra su cessioni chiave, e il sorriso è di scena: la Roma può guardare al futuro con ottimismo.

C'è un luglio alle porte che vorrĂ vedere una Roma protagonista del mercato in entrata ( interesse per Mikautadze ), ma solo se lavorerĂ bene in questi ultimi giorni di giugno. Poco tempo per adempiere ai propri doveri con la UEFA e rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario, e proprio su questo fronte si concentrano gli sforzi di Massara. Serve l'addio di uno tra Angelino e Ndicka, ma intanto il club può sorridere guardando alla situazione ingaggi, notevolmente migliorata in queste ultime settimane grazie alle operazioni portate a termine. Addii fondamentali. Le FĂ©e, Dahl e Zalewski quest'anno gravavano sul libro paga di qualcun altro, ma hanno portato denaro fresco grazie alle loro cessione, mentre risultano fondamentali alcuni addii illustri ma pesanti per le casse giallorosse: Hummels guadagnava 3,7 milioni all'anno (lordi), e la decisione di appendere le scarpe al chiodo libera la Roma di una spesa effettivamente eccessiva per l'apporto dato dal tedesco quest'anno; a lui si aggiunge un Paredes da 3,2 milioni l'anno che ha deciso di dire sì al Boca Juniors, portando al club capitolino anche i 3,5 milioni della clausola rescissoria.

