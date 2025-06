Da marmificio a spazio per la cultura | ecco come nasce il nuovo Opificio di Roma

anni di rinnovamento, l’Opificio Italiacamp si apre al pubblico, trasformando un simbolo industriale in un fulcro di creatività e conoscenza. Un luogo dove cultura, formazione ed eventi si intrecciano per rivitalizzare il cuore di Roma. Spazio di ispirazione e innovazione, è pronto a scrivere un nuovo capitolo di storia urbana, invitandoci a riscoprire il valore di un patrimonio riconvertito. Un’occasione unica per vivere la città sotto una luce nuova.

Due anni di lavori per realizzare, all’interno dell’ex marmificio Medici, uno spazio dedicato alla cultura, formazione ed eventi. Apre a Roma l’Opificio Italiacamp, un momento che segna la rinascita dello storico edificio industriale del quartiere Marconi, su via Luigi Pierantoni. Dopo oltre due. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: marmificio - spazio - cultura - opificio

Carlo Lococo, architetto: Il recupero industriale può far rinascere un quartiere e la memoria.

Carlo Lococo, architetto: "Il recupero industriale può far rinascere un quartiere e la memoria" - Un progetto di rigenerazione urbana trasforma l’ex marmificio Medici, nella zona Ostiense- Secondo msn.com

La seconda vita dell'opificio Medici: via alla riqualificazione dell'ex marmificio - Il Tempo - 600 metri quadri che, dal 1929 al 2022, sono stati sede dell’Opificio Ditta Medici, storica famiglia che ... Segnala iltempo.it