Da inespugnabili ad accessibili le Mura diventano ' per tutti' E nascono i parchi archeologici

Da inespugnabili a accessibili, le mura si trasformano in un patrimonio per tutti, dando vita a nuovi parchi archeologici che uniscono storia e inclusione. Prende il via il cantiere del percorso 'For All' nelle Mura Sud di via Baluardi, accompagnato dalla riqualificazione dei Baluardi di San Giorgio e dell’Amore. Restate aggiornati: iscrivetevi al canale WhatsApp di...

Prende il via il cantiere per la realizzazione del nuovo percorso accessibile ‘For All’ (tradotto: per tutti) nel tratto delle Mura Sud di via Baluardi; contemporaneamente lavori al via anche per la riqualificazione dei Baluardi di San Giorgio e dell’Amore. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

