Da Gomez a Sechi ma anche i The Jackal Ecco chi vedremo in Rai con i nuovi palinsesti

Il nuovo palinsesto Rai per il 2025/2026 si presenta con alcune sorprese e molte conferme, segnando un passo verso una programmazione più essenziale. Tra le novità spiccano i ritorni di grandi nomi come Gomez, Sechi e anche i The Jackal, pronti a conquistare il pubblico con progetti freschi e coinvolgenti. La sfida è basata su qualità e continuità, e ora scopriamo insieme chi animerà i nostri schermi nei prossimi mesi.

Qualche novità, solite conferme. Il nuovo palinsesto Rai per il 20252026 si mostra abbastanza asciutto. Rispetto all'offerta dell'anno scorso, infatti, sono molti i titoli di approfondimento che non vengono confermati. Ad esserlo sono invece Marco Damilano nella sua striscia di 10 minuti “Il cavallo e la torre” e Peter Gomez con “La Confessione": entrambi su Rai 3. Sulla stessa scia si inserisce il rinnovo di “Splendida cornice" condotto in prima serata da Geppi Cucciari, di recente protagonista di alcuni attriti ironici e non con il ministro della cultura Alessandro Giuli, in occasione dei David di Donatello. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Da Gomez a Sechi, ma anche i The Jackal. Ecco chi vedremo in Rai con i nuovi palinsesti

