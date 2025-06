Da ex orfanotrofio a rifugio per famiglie in difficoltà | a Sondrio apre la Casa della Speranza

Da ex orfanotrofio a rifugio per famiglie in difficoltà, la Casa della Speranza di Sondrio rappresenta un esempio luminoso di rinascita e solidarietà. “Quando la speranza è sostenuta dalla fede e si concretizza nella carità, succedono sempre cose meravigliose,” ha affermato don Christian Bricola durante l'inaugurazione, che il temporale non ha spento. Visto che stiamo vivendo il Giubileo, abbiamo pensato di...

Sondrio – “Quando la speranza è sostenuta dalla fede e si concretizza nella carità succedono sempre delle cose meravigliose”. E davvero meravigliosa è la “Casa della speranza” che ieri pomeriggio l’arciprete di Sondrio, don Christian Bricola, è stato costretto a benedire in fretta, causa violentissimo temporale scatenatosi proprio nei minuti iniziali della cerimonia di inaugurazione. “Visto che stiamo vivendo il Giubileo, abbiamo pensato di chiamare queste nuove abitazioni “Casa della speranza" perché speriamo che presto tanti bambini possano dormire sonni tranquilli qui – ha aggiunto l’arciprete – e che le loro mamme possano ricominciare a sorridere sapendo di avere una casa e che per tutti loro sia solo l’inizio di un cammino di rinascita”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da ex orfanotrofio a rifugio per famiglie in difficoltà: a Sondrio apre la Casa della Speranza

In questa notizia si parla di: sondrio - speranza - casa - orfanotrofio

Da ex orfanotrofio a rifugio per famiglie in difficoltà: a Sondrio apre la Casa della Speranza; Inaugurata la Casa della Speranza a Sondrio; Sondrio Estate: questa sera la Maestra Alessandra Celentano premia il miglior ballerino della città.

Da ex orfanotrofio a rifugio per famiglie in difficoltà: a Sondrio apre la Casa della Speranza - Quattro alloggi per i più bisognosi, con priorità alle mamme sole con figli in situazioni difficili. Riporta ilgiorno.it

Inaugurata la Casa della Speranza a Sondrio - Ampliamento numerico e miglioramento qualitativo per un rafforzamento complessivo del sistema locale di housing sociale: con l'inaugurazione della "Casa della Speranza", che si è svolta nel tardo pome ... Secondo primalavaltellina.it